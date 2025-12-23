Nella nuova puntata di ‘Confidential' l'omicidio di Matilde Sorrentino | viaggio alla ricerca del mandante
Una storia che intreccia pedofilia, criminalità organizzata e giustizia incompiuta: è quella dell'omicidio di Matilde Sorrentino, la mamma coraggio di Torre Annunziata. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: L’omicidio di Matilde Sorrentino, mamma coraggio, nella nuova puntata di “Confidential”
Leggi anche: Assolto Ottavio Spada, rischiava l’ergastolo per il duplice omicidio di ‘Baficchio’ e ‘Sorcanera’
L’omicidio di Matilde Sorrentino, mamma coraggio, nella nuova puntata di “Confidential” - Nel nuovo episodio di Confidential si parla d'una storia che l’Italia ha dimenticato troppo in fretta: l’omicidio di Matilde Sorrentino, la mamma- fanpage.it
