Nella nuova puntata di &#8216;Confidential' l'omicidio di Matilde Sorrentino | viaggio alla ricerca del mandante

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una storia che intreccia pedofilia, criminalità organizzata e giustizia incompiuta: è quella dell'omicidio di Matilde Sorrentino, la mamma coraggio di Torre Annunziata. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: L’omicidio di Matilde Sorrentino, mamma coraggio, nella nuova puntata di “Confidential”

Leggi anche: Assolto Ottavio Spada, rischiava l’ergastolo per il duplice omicidio di ‘Baficchio’ e ‘Sorcanera’

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

L’omicidio di Matilde Sorrentino, mamma coraggio, nella nuova puntata di “Confidential” - Nel nuovo episodio di Confidential si parla d'una storia che l’Italia ha dimenticato troppo in fretta: l’omicidio di Matilde Sorrentino, la mamma- fanpage.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.