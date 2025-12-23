Nella giunta regionale di Fico De Luca vuole imporre Bonavitacola | trattative in stallo
Le trattative per la composizione della giunta regionale in Campania incontrano difficoltà, con il coinvolgimento di Fico e De Luca. Al centro della discussione si trova Bonavitacola, considerato un fedelissimo dell’attuale presidente. La situazione rimane in stallo, mentre le parti cercano un accordo per definire le nomine e le future linee politiche della regione.
È sul fedelissimo di Vincenzo De Luca che si impantana la trattativa per la giunta Fico in Regione Campania. Senza l'accordo a rischio il patto interno nel Pd. 🔗 Leggi su Fanpage.it
