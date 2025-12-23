Le trattative per la composizione della giunta regionale in Campania incontrano difficoltà, con il coinvolgimento di Fico e De Luca. Al centro della discussione si trova Bonavitacola, considerato un fedelissimo dell’attuale presidente. La situazione rimane in stallo, mentre le parti cercano un accordo per definire le nomine e le future linee politiche della regione.

È sul fedelissimo di Vincenzo De Luca che si impantana la trattativa per la giunta Fico in Regione Campania. Senza l'accordo a rischio il patto interno nel Pd. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Giunta regionale Fico, Bonavitacola non entra. A De Luca la proposta: indica una donna assessore

Leggi anche: Giunta regionale di Fico entro Natale (Pd e De Luca permettendo), poi tocca a staff e dirigenti

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Giunta regionale Campania, Fico da lunedì ascolterà i partiti. Si allungano i tempi, il campo largo non trova l'accordo; Fico: Da lunedì confronti per la formazione della Giunta; Il risiko della giunta di Fico: chi saranno gli assessori e gli indecisi tra Regione e Parlamento; Campania, il Consiglio regionale si riunirà lunedì 29. Ma è nebbia fitta sulla futura giunta Fico.

Nella giunta regionale di Fico De Luca vuole imporre Bonavitacola: trattative in stallo - È sul fedelissimo di Vincenzo De Luca che si impantana la trattativa per la giunta Fico in Regione Campania. fanpage.it