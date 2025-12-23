Nella chiesa della Stella Maris la tradizionale messa di Natale con la processione verso il presepe sul mare
Ogni anno, nella chiesa della Stella Maris, si svolge la tradizionale messa di Natale seguita dalla processione verso il presepe sul mare. Anche quest’anno, la parrocchia Stella Maris della pineta invita i fedeli a partecipare a questo momento di spiritualità e comunità, che unisce la celebrazione religiosa alla suggestiva atmosfera del presepe sul mare. Un’occasione per vivere il senso del Natale in un contesto autentico e raccolto.
Anche quest'anno il tradizionale appuntamento con il presepe sul mare della parrocchia Stella Maris della pineta. Il 25 dicembre alle 10 la santa messa nella chiesa sarà celebrata dal parroco don Mauro Pallino. Al termine la processione per deporre il bambinello Gesù (in pietra della Maiella) nel.
