Tempo di lettura: < 1 minuto Nel presepe al posto di Gesù bambino, una bambina. Non è il presepe di un circolo lgbtqia, ma quello della parrocchia di don Vitaliano Della Sala a Capocastello di Mercogliano, Avellino. All’interno della Chiesa. E’ il presepe 2025 di Don Vitaliano, mai banale, mai scontato. Anche quest’anno il parroco “barricadero” di Capocastello, rompe gli schemi con una rappresentazione della Natività destinata a far discutere. Nel presepe 2025, nella grotta potrebbe ecco Gesù bimba, un segno forte per chiedere a gran voce che la Chiesa apra finalmente le porte alle donne, oppure un Gesù bambino fatto a pezzi, simbolo dei piccoli martoriati da guerre che sembrano non finire mai. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Nel presepe di Don Vitaliano quest’anno c’è Gesù Bambina

Leggi anche: Don Vitaliano e il presepe choc: "Facciamo a pezzi Gesù Bambina"

Leggi anche: L’ultimo delirio “woke”: nel presepe il prete mette la “Bambina Gesù” e propone di farla a pezzi…

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Presepe con due mamme in chiesa/ Don Vitaliano: “vicini alle famiglie LGBT”. Gasparri: “atto di blasfemia” - Polemiche sul presepe con due mamme e senza San Giuseppe in una chiesa dell'Avvelinese: l'accusa di blasfemia e la difesa del parroco Don Vitaliano Della Scala, “vicini alle famiglie LGBTQ” LO ... ilsussidiario.net

Bufera su don Vitaliano e il presepe con due Madonne e senza San Giuseppe. Fdi: «Questa è blasfemia» - «Due mamme nel presepe: la luce del Natale quest'anno la vedo risplendere anche su queste famiglie colpite da critiche e condanne disumane e antievangeliche». ilmattino.it

Presepe LGBT con 2 mamme di Don Vitaliano Della Scala: per Pro Vita “è pericoloso, vergognoso e blasfemo” - Fa discutere il presepe con due mamme contro l’esclusione e le discriminazioni e per ricordare “la lunga traccia di sangue che hanno lasciato nella storia”. blitzquotidiano.it

? Canzone di Natale sul Presepe per Bambini – La Magica Nascita di Gesù

Gesù bambina è solo l’ultima della lista di cretinate woke che stiamo sentendo quest’anno sul Natale. E chi ha detto che la metterà nel presepe Un prete, don Vitaliano della Sala, il cappellano dei No Global che si unisce alle schiere di tutti coloro che continu - facebook.com facebook