In Italia ci sono circa 5 milioni di fuorisede, ma questa volta il voto a distanza sembra essere sparito dai radar. A farlo notare è The Good Lobby, organizzazione no profit che promuove la democrazia dal basso. “Abbiamo letto gli esiti del Consiglio dei ministri di ieri e ci sorprende che, rispetto al decreto-legge sulle disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2026, non risulti più prevista l’ estensione del diritto di voto ai cittadini fuorisede, peraltro già permesso in occasione delle ultime elezioni europee e referendum “, dichiara il direttore Federico Anghelè. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nel decreto sulle elezioni non c’è il voto fuorisede. L’appello di The Good Lobby al governo: “Intervenite per rimediare”

Elezioni Ordini, si cambia. Ecco il decreto del Ministero della Salute che disciplina le nuove procedure elettorali delle professioni sanitarie - Il decreto era richiamato dall’articolo 4, della legge Lorenzin recante il riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie. quotidianosanita.it

Elezioni Ordini. Che delusione il primo decreto Lorenzin - Il sistema ordinistico, come esce completato dal decreto del 15 marzo 2018, continua ad avere un vulnus democratico importante. quotidianosanita.it

In Italia non si vota più coi registri elettorali divisi per genere - In Italia i registri elettorali non sono più divisi in base al genere ma in due intervalli alfabetici, uno dalla A alla L e uno dalla M alla Z. ilpost.it

Il decreto Taglia-debito di Roma (fatto apposta per salvare Virginia Raggi) Congelato, come la TAV e tutto il resto, fino alle elezioni europee...qui c'è da salvare l'Italia dall'incapacità di questo governo, facciamoglielo capire tutti insieme il 26 Maggio. #iostocon - facebook.com facebook