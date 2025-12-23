Né colloqui né tregue di Natale Mosca è ferma alle bombe contro Kyiv

Mosca mantiene la sua posizione senza concedere tregue o pause per le festività natalizie. La guerra tra Russia e Ucraina continua senza interruzioni, segnando un periodo di tensione e incertezza. La situazione rimane complessa e difficile da prevedere, con le operazioni militari che proseguono senza sosta, senza segnali di una possibile de-escalation nel breve termine.

