Né colloqui né tregue di Natale Mosca è ferma alle bombe contro Kyiv

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mosca mantiene la sua posizione senza concedere tregue o pause per le festività natalizie. La guerra tra Russia e Ucraina continua senza interruzioni, segnando un periodo di tensione e incertezza. La situazione rimane complessa e difficile da prevedere, con le operazioni militari che proseguono senza sosta, senza segnali di una possibile de-escalation nel breve termine.

Non ci sarà nessuna tregua di Natale. Non ci sarà tanto meno  un accordo di Natale. La guerra della Russia contro l’Ucraina procede come sempre, senza una pausa  per le f. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

