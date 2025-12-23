Né colloqui né tregue di Natale Mosca è ferma alle bombe contro Kyiv
Mosca mantiene la sua posizione senza concedere tregue o pause per le festività natalizie. La guerra tra Russia e Ucraina continua senza interruzioni, segnando un periodo di tensione e incertezza. La situazione rimane complessa e difficile da prevedere, con le operazioni militari che proseguono senza sosta, senza segnali di una possibile de-escalation nel breve termine.
Non ci sarà nessuna tregua di Natale. Non ci sarà tanto meno un accordo di Natale. La guerra della Russia contro l’Ucraina procede come sempre, senza una pausa per le f. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Colloqui di Berlino, Usa: «Kyiv e Mosca d’accordo al 90 per cento»
Leggi anche: Mosca nel pane a mensa, l'assessore Toppetti: "Nessuno ha avvisato né scuola né Comune, è grave. Controlli avviati"
I colloqui per la pace in Ucraina sono "costruttivi", dice l'inviato del Cremlino. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky afferma che gli Stati Uniti hanno proposto il primo incontro faccia a faccia Ucraina-Russia entro sei mesi - facebook.com facebook
Nel momento in cui i colloqui per una tregua sono i più avanzati di sempre, la Russia butta la palla in tribuna con le dichiarazioni di Dmitry Peskov, dimostrando per l'ennesima volta che l'interesse di Putin non coincide con una pacificazione dello scenario, ma x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.