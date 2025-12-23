I risultati della notte NBA vedono OKC tornare alla vittoria dopo tre sconfitte, con una prestazione convincente contro Memphis. Boston mantiene un buon ritmo, mentre Denver e Golden State ottengono importanti successi. Sono sette le partite disputate, che confermano l’andamento delle squadre e la continuità delle competizioni. Di seguito i dettagli dei match e i punteggi aggiornati.

Sono sette le partite della notte NBA. Dopo la terza sconfitta della loro stagione, gli Oklahoma City Thunder riprendono immediatamente la loro marcia e conquistano la ventiseiesima vittoria, superando 119-103 i Memphis Grizzlies. Decisivo come sempre Shai Gilgeous-Alexander, che sfiora la tripla doppia con 31 punti, 10 rimbalzi e 8 assist. Importante anche il contributo di Jalen Williams, che chiude il match con 24 punti. Vince la numero uno della Western Conference e vince anche quella della Eastern. I Detroit Pistons espugnano il campo dei Portland Trail Blazers con il punteggio di 110-102. Tutto il quintetto dei Piston va in doppia cifra e spicca un Jalen Duren da 26 punti e 10 rimbalzi, mentre a Portland non bastano i 25 punti di Shaedon Sharpe. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - NBA, i risultati della notte. OKC torna a vincere. Boston in grande forma, vincono Denver e Golden State

Leggi anche: NBA, i risultati della notte. OKC resta imbattuta, clamorosa rimonta di Chicago. Vince Golden State

Leggi anche: NBA, i risultati della notte. OKC piega Houston dopo due supplementari. Lakers ko con Golden State

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

NBA, risultati della notte: Minnesota ferma OKC, cadono Cleveland e New York; NBA, i risultati della notte (19 dicembre): OKC continua a vincere, Doncic trascina i Lakers. Si fermano ancora i Bucks; Spurs e Knicks volano in finale di NBA Cup; NBA Cup: Spurs e Knicks in finale, decisivi Wemby e Brunson.

NBA, i risultati della notte. OKC torna a vincere. Boston in grande forma, vincono Denver e Golden State - Dopo la terza sconfitta della loro stagione, gli Oklahoma City Thunder riprendono immediatamente la loro marcia e ... oasport.it