Navi caccia e operazioni di terra | ecco il possibile piano Usa per l' attacco al Venezuela

Gli Stati Uniti valutano una possibile operazione militare in Venezuela, considerando attacchi terrestri come risposta alle attività di narcotraffico. Dalla Florida, Donald Trump ha indicato questa opzione come parte di una strategia più ampia, che potrebbe coinvolgere navi, cacciabombardieri e operazioni di terra. La situazione rimane sotto osservazione, con attenzione alle implicazioni regionali e internazionali di eventuali azioni militari.

Dalla Florida, il messaggio di Donald Trump è arrivato forte e chiaro: gli Stati Uniti potrebbero scegliere l'opzione degli attacchi via terra in Venezuela per colpire le roccaforti del narcotraffico. Il Venezuela, terra di corridoi del narcotraffico. Il punto è che il narcotraffico venezuelano raramente ha bisogno di fortini: gli bastano corridoi sicuri, "finestre" temporanee e connivenze. Per questo molte analisi parlano di "reti" e "facilitatori" più che di un unico cartello monolitico. Le mappe ONU sulle rotte e i report indipendenti convergono su un dato: l'asse frontiera occidentale-uscite caraibiche resta uno dei meccanismi portanti.

