Navette gratuite per il Presepe di Castanea Atm e Comune agevolano l’arrivo dei visitatori

Anche quest’anno ATM, in collaborazione con il Comune di Messina, mette a disposizione un servizio navetta gratuito per raggiungere il presepe vivente di Castanea. Le corse saranno attive nelle giornate del 25, 26, 27 e 28 dicembre, e il 1, 3, 4, 5 e 6 gennaio.Il punto di partenza sarà il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Leggi anche: Commemorazione dei Defunti, cosa c'è da sapere su orari dei cimiteri e navette gratuite per i visitatori

Leggi anche: Halloween 2025 a Montesicuro, navette gratuite per raggiungere il borgo in festa

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Lo spettacolo suggestivo del presepe vivente di Castanea - Castanea delle Furie è un piccolo borgo siciliano adagiato sui colli Sarrizzo dei Monti Peloritani, immerso in un paesaggio suggestivo che si arricchisce di magia e fascino soprattutto durante il ... siviaggia.it

“Natale con gioia a Castanea”, ecco le date del presepe vivente 2025 - MESSINA – Dal 25 dicembre al 6 gennaio, esclusa soltanto la giornata del 31 di dicembre. tempostretto.it

Navette gratuite per il Natale a Viterbo! Ogni 30 minuti, tutti i weekend, dalle 14:00 alle 20:00 (con orari speciali il 24 e 31 dicembre). Due linee — Nord e Sud — con fermate nelle principali aree dei quartieri della città e arrivo in centro. Un servizio comod - facebook.com facebook