Natuzzi | 479 persone verso il licenziamento Chiusura degli stabilimenti di Altamura e Santeramo in Colle

Il gruppo Natuzzi ha comunicato al ministero delle Imprese la chiusura degli stabilimenti di Altamura e Santeramo in Colle, con 479 dipendenti potenzialmente coinvolti. Questa decisione fa parte del piano industriale 2026-2028 annunciato da Pasquale Natuzzi, che mira a riorganizzare le attività aziendali. La notizia segnala un momento di cambiamento significativo per l'azienda e il territorio.

Al ministero delle Imprese, ieri, Pasquale Natuzzi ha annunciato che il piano industriale 2026-2028 prevede la chiusura di due stabilimenti. Quello di Altamura e quello di Santeramo in Colle. Verranno licenziati 479 lavoratori. I sindacati hanno già comunicato che saranno attuate iniziative di protesta in caso di mancato ritiro dei licenziamenti.

Natuzzi: A Santeramo in Colle 479 esuberi e 2 stabilimenti verso la chiusura - A Santeramo in Colle dopo l'incontro al Mimit vacilla il futuro di quasi 500 lavoratori di Natuzzi con la chiusura di 2 stabilimenti annunciati dall'amministratore unico, Pasquale Natuzzi ... trmtv.it

Natuzzi annuncia 479 esuberi e 2 chiusure, sindacati pronti a mobilitazione Il piano è stato criticato dalla Fillea Cgil Puglia, che lo ha definito un progetto “lacrime e sangue, privo di una visione industriale orientata al futuro” - facebook.com facebook

