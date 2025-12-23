Natività messa in scena dai bimbi del catechismo Il sindaco all’organo

I bambini del catechismo hanno rappresentato la Natività presso la chiesa del Santissimo Salvatore di Castelnuovo Valdicecina. L’evento, svoltosi nei giorni scorsi, ha coinvolto i giovani nel tradizionale presepe, offrendo un momento di riflessione e partecipazione comunitaria. Il sindaco ha presenziato alla messa in scena, sottolineando l’importanza della tradizione e della fede nel territorio.

CASTELNUOVO VALDICECINA I bambini del catechismo hanno messo in scena, nei giorni scorsi, la Natività all’interno della chiesa del Santissimo Salvatore di Castelnuovo Valdicecina. Nonostante il budget limitato, sono state realizzate scenografie e costumi molto curati, capaci di rendere pienamente l’idea della Natività e di creare un’atmosfera suggestiva. La scenografia, volutamente semplice, si è rivelata di grande effetto, dimostrando come, con creatività e passione, si possano ottenere risultati di grande valore. "I bambini sono stati molto attenti nel seguire in maniera certosina la rappresentazione della Natività. 🔗 Leggi su Lanazione.it

