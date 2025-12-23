Natività messa in scena dai bimbi del catechismo Il sindaco all’organo

I bambini del catechismo hanno rappresentato la Natività presso la chiesa del Santissimo Salvatore di Castelnuovo Valdicecina. L’evento, svoltosi nei giorni scorsi, ha coinvolto i giovani nel tradizionale presepe, offrendo un momento di riflessione e partecipazione comunitaria. Il sindaco ha presenziato alla messa in scena, sottolineando l’importanza della tradizione e della fede nel territorio.

