Natale tra le strade | sei presepi accendono Trebaseleghe

A Trebaseleghe, sei presepi sono stati allestiti in diversi angoli del paese, creando un percorso natalizio diffuso. Questi allestimenti valorizzano i capitelli storici, espressione del patrimonio locale, contribuendo a mantenere viva la tradizione e l’identità del territorio durante le festività natalizie. Un’occasione per scoprire il paese attraverso l’arte e la storia, accompagnando i visitatori in un itinerario semplice e autentico.

Natale a Longiano, il borgo che diventa un presepe vivente - Longiano si trasforma in un presepe diffuso: oltre 100 Natività tra vicoli, memoria romagnola e magia natalizia. siviaggia.it

“A Natale regalati Orvieto”, si rinnova la tradizione del Circuito dei Presepi - Si rinnova la tradizione del Circuito dei Presepi, un percorso diffuso che coinvolge centro storico e ... orvietosi.it

La Parata di Natale per le strade di #Portici ... voi li avete incontrati - facebook.com facebook

#napoli, centinaia di “babbi” Natale in #moto invadono le strade della città: torna l'iniziativa benefica x.com

