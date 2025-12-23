Natale tra le strade | sei presepi accendono Trebaseleghe
A Trebaseleghe, sei presepi sono stati allestiti in diversi angoli del paese, creando un percorso natalizio diffuso. Questi allestimenti valorizzano i capitelli storici, espressione del patrimonio locale, contribuendo a mantenere viva la tradizione e l’identità del territorio durante le festività natalizie. Un’occasione per scoprire il paese attraverso l’arte e la storia, accompagnando i visitatori in un itinerario semplice e autentico.
Sei presepi in alcuni degli scorci più iconici di Trebaseleghe. In paese prende forma un percorso natalizio diffuso che valorizza i capitelli come elementi storici e identitari del paesaggio locale. L’iniziativa nasce dall’idea di tre cittadine, Emanuela, Lucia e Fernanda, che hanno scelto di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
