Natale sospeso all’Ospedale Moscati di Avellino | il dono silenzioso della comunità
Nel periodo che anticipa il Natale, l’Ospedale Moscati di Avellino si trasforma in un luogo di speranza e solidarietà. La comunità locale si unisce per donare un gesto silenzioso di conforto, rafforzando il legame tra cittadini e struttura sanitaria. Un gesto semplice ma significativo, che testimonia l’importanza della vicinanza e della cura condivisa in un momento delicato dell’anno.
Nel tempo sospeso e luminoso che precede il Natale, quando l’attesa sembra farsi più acuta e insieme più fragile, l’Ospedale Moscati di Avellino ha mutato per un poco la sua voce consueta. Nei corridoi, dove abitano l’ansia e la speranza, sono entrati passi diversi, portando con sé una quieta. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
