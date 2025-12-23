Natale sospeso all’Ospedale Moscati di Avellino | il dono silenzioso della comunità

Nel periodo che anticipa il Natale, l’Ospedale Moscati di Avellino si trasforma in un luogo di speranza e solidarietà. La comunità locale si unisce per donare un gesto silenzioso di conforto, rafforzando il legame tra cittadini e struttura sanitaria. Un gesto semplice ma significativo, che testimonia l’importanza della vicinanza e della cura condivisa in un momento delicato dell’anno.

