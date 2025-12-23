Natale sicuro maxi blitz | sequestrati 3 milioni di prodotti contraffatti a Napoli

A Napoli, la Guardia di Finanza ha condotto un’ampia operazione, sequestrando circa tre milioni di prodotti natalizi contraffatti o non sicuri. L’intervento mira a tutelare i consumatori e garantire la legalità nel settore commerciale, in vista delle festività. Questo intervento evidenzia l’impegno delle autorità nel prevenire la circolazione di prodotti illegali e nel promuovere un Natale più sicuro per tutti.

Maxi operazione della Guardia di Finanza a Napoli: sequestrati tre milioni di prodotti natalizi contraffatti o non sicuri. Decine di denunce e segnalazioni. Un vasto piano di controlli straordinari ha portato al sequestro di 3 milioni di prodotti contraffatti non sicuri e irregolari in tutta la provincia di Napoli. L'operazione è stata condotta dai finanzieri.

Lodi, statuine, palline e addobbi di Natale fuori legge: maxi sequestro della Guardia di Finanza - Oltre 410mila prodotti natalizi non conformi agli standard di sicurezza ritirati dal mercato. msn.com

Quasi 200mila addobbi di Natale non sicuri e 200 giubbotti contraffatti: in Brianza sequestri per 200mila euro - I legali rappresentanti delle aziende coinvolte sono stati segnalati alla Camera di Commercio di Milano- msn.com

Natale sicuro, ritirati dal commercio 16 mila prodotti irregolari nel Crotonese - facebook.com facebook

#GdiF #Crotone e #Monza: Natale sicuro. Sequestrati articoli natalizi non conformi alla normativa europea e prodotti pericolosi per la salute dei consumatori. Denunciati i responsabili. #NoiconVoi x.com

