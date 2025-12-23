Natale sicuro con la Finanza Addobbi e giochi pericolosi Sequestrati 190mila pezzi
Per un Natale sicuro in Brianza, le Fiamme Gialle hanno effettuato controlli che hanno portato al sequestro di 190mila pezzi tra addobbi e giocattoli. I prodotti, venduti con un guadagno superiore a 200mila euro, rappresentavano un rischio per la salute e l’incolumità dei consumatori, in particolare dei bambini. Questa operazione mira a tutelare i cittadini garantendo la sicurezza delle festività.
Per un Natale sicuro in Brianza sono tornati i controlli delle Fiamme gialle del Comando provinciale della guardia di finanza, che hanno sequestrato addobbi, giocattoli e altri prodotti, tra i più gettonati a essere utilizzati o regalati in occasione delle prossime festività: avrebbero fruttato ai negozianti guadagni per oltre 200mila euro, ma con il concreto pericolo per la salute e l’incolumità dei cittadini, soprattutto i più piccoli. I militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Monza si sono presentati in alcuni negozi di Busnago, Carnate e Cornate d’Adda, dove hanno trovato stoccati nei magazzini circa 190mila addobbi natalizi, decorazioni luminose, giocattoli e altri prodotti di estetica e per la cura degli animali, risultati sprovvisti del marchio “CE“, sprovvisti delle indicazioni relative all’importatore o distributore, al luogo di produzione o delle avvertenze sul contenuto di materiali o sostanze pericolose, oppure con caratteristiche tecniche non corrispondenti a quanto riportato sulle confezioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
