Roma, 23 dic. (AdnkronosLabitalia) - Con l'arrivo delle feste natalizie, nelle città e nelle case si iniziano a preparare gli addobbi, che spesso consistono in varie tipologie di luminarie: abbelliscono gli ingressi, le finestre, i balconi e gli alberi di Natale. Però è importante prestare attenzione al consumo: trattandosi di luci che spesso vengono tenute accese per tutto il giorno e magari anche di notte, possono incidere sulla bolletta dell'elettricità. A fare 'luce' nel vero senso della parola su questo arrivano i consigli di Pietro Gualtieri di Immobiliare.it. Per orientarsi nella scelte delle decorazioni luminose, ecco alcuni esempi di consumo delle luci a led maggiormente usate per gli addobbi natalizi: un tubo luminoso per illuminare il balcone consuma dai 14 ai 30 watt all'ora; una catena luminosa per l'albero con 500 led della lunghezza di 3-5 metri consuma circa 4-5 watt all'ora; una cascata luminosa con 300 micro led consuma all'incirca 2,5 watt all'ora. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Natale, quanto consumano le luci degli addobbi e come risparmiare

Leggi anche: Caro Natale, tra pranzi e addobbi: ecco quanto spenderemo per le feste

Leggi anche: Tra luci, addobbi e sogni: il Villaggio di Babbo Natale apre le sue porte al Germoglio

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Oscar Bontempo, il trevigiano che addobba il giardino con 130mila luci di Natale: «Mi costa mille euro di bolletta, ma arrivano anche dall'Australia per vederlo»; Luci di Natale a Londra 2025: la guida alle vie, date e vetrine più belle; Natale 2025 a Roma: la mappa degli alberi più belli da vedere nella Capitale; Addobbi pericolosi, migliaia di pezzi sequestrati dalla Finanza. Saranno distrutti.

Natale, quanto consumano le luci degli addobbi e come risparmiare - Con l’arrivo delle feste natalizie, nelle città e nelle case si iniziano a preparare gli addobbi, che spesso consistono in varie tipologie di luminarie: abbellisc ... lanuovasardegna.it