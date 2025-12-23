Il clima natalizio è sempre bello da vivere nelle piccole e grandi città, ma siamo disposti a passeggiare nelle strade del nostro comune e non essere accolti dalle classiche luminarie, dagli addobbi e dai mercatini di Natale? Sicuramente non sarebbe uno scenario gradito, ma bisogna anche sapere che il 64,4% del totale delle amministrazioni comunali . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - Natale quanto ci costi? Quasi 400 milioni di euro la spesa dei comuni per luminarie e addobbi

Leggi anche: Luminarie, eventi, mercatini, addobbi di Natale: i Comuni spendono quasi 400 milioni

Leggi anche: Caro Natale, ma quanto ci costi: addobbi e prelibatezze aumentano mediamente del +3,7%

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Ho provato a far fare i regali di Natale all'intelligenza artificiale ed è stato un disastro; Luminarie, eventi, mercatini e addobbi di Natale, i comuni spendono quasi 400 milioni; Caro voli a Natale, i prezzi dei biglietti aerei crescono del 700%: isole penalizzate; Il presepe vivente di Sassoferrato: quasi 400 figuranti e 56 scene allestite.

Natale d’oro per le città italiane, tra luci e spettacoli i Comuni sfiorano i 400 milioni di spesa - Luminarie, eventi e mercatini coinvolgono quasi due amministrazioni su tre, tra rilancio economico, identità urbana e polemiche sui costi ... giornalelavoce.it

Luminarie, eventi, mercatini, addobbi di Natale, i Comuni spendono quasi 400 milioni - 084 le amministrazioni comunali (il 64,4% del totale) che durante le festività fanno investimenti per abbellire la città con una spesa di 397,4 ... ansa.it