natale patrono e giubileo celebrazioni in duomo ecco tutto il programma

Il periodo natalizio a Prato è caratterizzato da diverse celebrazioni religiose, tra cui le festività di Natale, il patrono e il Giubileo. Le chiese della città si preparano a ospitare le tradizionali funzioni e eventi liturgici. Di seguito, vengono illustrati il programma e le date delle principali celebrazioni che si svolgeranno nel Duomo e in altre sedi religiose.

Natale è alle porte e nelle chiese di Prato fervono i preparativi per celebrare tutti i riti di queste feste. Nel pomeriggio del 25 si rinnoverà il secolare rito dell’ ostensione del Sacro Cingolo, mentre il giorno successivo, il 26 dicembre, per i pratesi è festa doppia perché Santo Stefano è il patrono della città. Al termine del solenne pontificale il vescovo Giovanni Nerbini annuncerà i nomi delle aziende vincitrici del Premio Santo Stefano, lo Stefanino d’oro. Domenica 28 dicembre si chiuderà il Giubileo a livello diocesano. Sono quindi tanti gli appuntamenti da ricordare per i prossimi giorni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

