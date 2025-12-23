Natale patrono e Giubileo Celebrazioni in Duomo Ecco tutto il programma

Il periodo natalizio a Prato è caratterizzato da diverse celebrazioni religiose, tra cui le festività di Natale, il patrono e il Giubileo. Le chiese della città si preparano a ospitare le tradizionali funzioni e eventi liturgici. Di seguito, vengono illustrati il programma e le date delle principali celebrazioni che si svolgeranno nel Duomo e in altre sedi religiose.

Natale è alle porte e nelle chiese di Prato fervono i preparativi per celebrare tutti i riti di queste feste. Nel pomeriggio del 25 si rinnoverà il secolare rito dell' ostensione del Sacro Cingolo, mentre il giorno successivo, il 26 dicembre, per i pratesi è festa doppia perché Santo Stefano è il patrono della città. Al termine del solenne pontificale il vescovo Giovanni Nerbini annuncerà i nomi delle aziende vincitrici del Premio Santo Stefano, lo Stefanino d'oro. Domenica 28 dicembre si chiuderà il Giubileo a livello diocesano. Sono quindi tanti gli appuntamenti da ricordare per i prossimi giorni.

Natale a Prato tra fede e tradizione: Ostensione del Sacro Cingolo, Santo Stefano e chiusura del Giubileo - Mancano pochi giorni al Natale e nelle chiese di Prato fervono i preparativi per le celebrazioni più solenni dell’anno. toscanaoggi.it

Diocesi: Bologna, il card. Zuppi presiede i riti del Natale e chiude l’anno giubilare diocesano - Celebrazioni per il Natale e chiusura del giubileo nella diocesi di Bologna con l'arcivescovo, il card. agensir.it

FOGLIETTO AVVISI DAL 21 AL 28 DICEMBRE 2025 Cari parrocchiani, vi speriamo in salute. La settimana entrante ospita celebrazioni importanti: il Natale di Gesù, il patrono di Gron, la chiusura diocesana del Giubileo, ecc... Che sia un tempo disteso e seren - facebook.com facebook

