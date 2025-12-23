Natale l' iniziativa di Sant' Egidio con il tradizionale pranzo in chiesa con i poveri a Padova

Il 25 dicembre, la Comunità di Sant’Egidio organizza i tradizionali Pranzi di Natale nelle città di Padova, Treviso e Vicenza, offrendo un momento di condivisione a chi si trova in difficoltà. Un’occasione per riaffermare il valore della solidarietà e dell’inclusione, invitando tutti a condividere la gioia del Natale in un ambiente di rispetto e semplicità.

«La gioia del Natale è per tutti: nessuno deve essere escluso». Con questo spirito, la Comunità di Sant'Egidio organizza il 25 dicembre i tradizionali Pranzi di Natale a Padova, Treviso e Vicenza, aprendo le porte a chi è solo, in difficoltà, senza una famiglia o in condizione di povertà. Le sale si riempiranno di persone senza dimora, anziani, famiglie in difficoltà e rifugiati, tra cui anche alcuni arrivati in Italia grazie ai corridoi umanitari.

Pranzo di Natale con i poveri, doppio appuntamento con la comunità di Sant’Egidio - Tavole imbandite nell'auditorium della parrocchia di Sant'Anna in via fratelli Cervi e alla chiesa di Sant’Alessandro in centro storico ... luccaindiretta.it

Sant’Egidio cerca volontari per Natale: “I pranzi nelle periferie sono a rischio” - L’anno scorso alle iniziative organizzate dalla Comunità in Liguria hanno partecipato 14 mila persone ... ilsecoloxix.it

LUCCA: Oltre 7000 persone hanno visitato la Fabbrica del Natale in vicolo San Carlo nei tre weekend di apertura Chiude i battenti la Fabbrica del Natale ed è tempo di bilanci. L’iniziativa, fortemente voluta dall’amministrazione comunale e giunta quest’anno - facebook.com facebook

#Udine si trasforma in un #museo diffuso con l’iniziativa "Natale in città". 17 opere d’arte dell'Arcidiocesi occupano 11 vetrine di negozi sfitti, portando la storia della Salvezza tra le vie del centro. Rivedi la puntata di @incamminotv2000 su #Play2000 x.com

