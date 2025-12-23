Natale l' iniziativa di Sant' Egidio con il tradizionale pranzo in chiesa con i poveri a Padova

Il 25 dicembre, la Comunità di Sant’Egidio organizza i tradizionali Pranzi di Natale nelle città di Padova, Treviso e Vicenza, offrendo un momento di condivisione a chi si trova in difficoltà. Un’occasione per riaffermare il valore della solidarietà e dell’inclusione, invitando tutti a condividere la gioia del Natale in un ambiente di rispetto e semplicità.

«La gioia del Natale è per tutti: nessuno deve essere escluso». Con questo spirito, la Comunità di Sant’Egidio organizza il 25 dicembre i tradizionali Pranzi di Natale a Padova, Treviso e Vicenza, aprendo le porte a chi è solo, in difficoltà, senza una famiglia o in condizione di povertà.Afferma. 🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

Sant'Egidio prepara il 'Pranzo di Natale': dove e come aiutare

