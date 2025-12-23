Natale Lav | Un cucciolo di cane o gatto? Sbagliato considerarlo un regalo

A Natale, molti considerano l’idea di regalare un cucciolo di cane o gatto, ma questa scelta richiede riflessione. Un animale domestico rappresenta un impegno a lungo termine, che va oltre il momento delle festività. Prima di prendere questa decisione, è importante valutare attentamente le responsabilità e le esigenze di un animale, per garantire il suo benessere e una convivenza serena nel tempo.

Quando arriva il Natale in molti pensano che possa essere una buona idea regalare un cucciolo di cane o gatto. “In realtà si tratta di esseri viventi ed è sbagliato considerarlo un regalo, la via giusta è quella di scegliere l’ adozione consapevole, il che significa che in famiglia deve essere una scelta condivisa”. A spiegarlo è Alessandra Ferrari, area animali familiari della Lega Anti Vivisezione (LAV), parlando a LaPresse di come comportarsi in maniera etica in merito all ‘adozione di cuccioli di cani e gatti durante le festività natalizie. L’adozione consapevole: come fare. La Lav spiega come fare per realizzare un’adozione consapevole. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Natale, Lav: “Un cucciolo di cane o gatto? Sbagliato considerarlo un regalo” Leggi anche: Maltrattava cucciolo di cane, condannato a 5 mesi noto professionista del Pescarese Leggi anche: Legato e lasciato al freddo per ore: cucciolo di cane abbandonato in un comune brianzolo Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ospedale di Padre Pio, gli auguri di Natale diventano protesta: «Andate a casa», fischi e urla contro i vertici; Lascia il lavoro per accudire la moglie malata ma non riesce a pagare l'affitto: sfrattato insieme al figlio prima di Natale. Regali di Natale per cani: idee simpatiche per stupire il tuo amico a quattro zampe - Se siete alla ricerca di regali di Natale per il vostro amico a quattro zampe, non perdetevi queste idee simpatiche per stupire cani e gatti ... amoreaquattrozampe.it

Dalla confezione regalo al rischio di un box in canile: “Per regalare un cucciolo a Natale ci vuole responsabilità” - Un fiocco rosso al collo, una sorpresa per i bambini, poi qualche mese dopo il box di un canile. corriereromagna.it

Regali di Natale per cane, gatto e piccoli animali domestici - A Natale anche i pet si meritano un piccolo dono: dall'osso in pelle per il cane alle palline colorate per il gatto, ecco le idee più utili. cosedicasa.com

Hawaii’s top agents race against time to stop ruthless villain | Full Movie

Io non sono un regalo di Natale. Io sono per sempre. Dietro a quegli occhi c’è una vita intera che chiede solo amore, tempo e responsabilità. Un cucciolo non è un pacco da scartare, ma una scelta che dura negli anni. Se stai pensando di adottare, fallo co - facebook.com facebook

Questo Natale, a tavola c’è posto anche per un nonno speciale. Un cane anziano (dagli 8 anni in su) non chiede miracoli: chiede presenza, calma, una mano sulla testa e una casa dove sentirsi finalmente al sicuro. E ti sorprenderà: spesso serve molta meno x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.