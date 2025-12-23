Natale Insieme aspettando le festività

In vista delle festività natalizie, Confartigianato, Coldiretti e Fondazione Symbola rafforzano la collaborazione per promuovere il significato del presepe. La consegna della nuova statuina alla diocesi di Forlì-Bertinoro rappresenta il lavoro nei settori agricolo e delle costruzioni, sottolineando l’importanza di integrazione, inclusione e cultura della sicurezza sul lavoro durante il periodo natalizio.

Quale miglior periodo di quello natalizio per ritrovarsi e trascorrere del tempo insieme tra auguri e momenti conviviali? Si è rinnovata la collaborazione tra Confartigianato, Coldiretti e Fondazione Symbola nel diffondere il significato del presepe: è stata consegnata nella sede della diocesi di Forlì-Bertinoro la nuova statuina che, nell’edizione 2025, rappresenta il lavoro nei settori dell’agricoltura e delle costruzioni, per evidenziare i temi dell’integrazione e dell’inclusione anche attraverso la cultura della sicurezza sul lavoro. La statuina è stata donata al vescovo Livio Corazza dal presidente Luca Morigi e dal segretario Mauro Collina per Confartigianato Forlì e dal presidente Massimiliano Bernabini e il direttore Alessandro Corsini per Coldiretti Forlì-Cesena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

