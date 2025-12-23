Natale in tavola salgono i costi per i pugliesi Spesa media di 180 euro a famiglia

Per i pugliesi, le spese natalizie si attestano in media a 180 euro per famiglia, con un aumento del 13% rispetto allo scorso anno. Questa crescita è principalmente imputabile ai maggiori costi di alcuni alimenti tradizionali, come pesce e dolci, simboli delle festività natalizie in regione. Un dato che riflette l’andamento dei prezzi e le scelte di consumo durante il periodo festivo.

Aumentano del 13%, rispetto al 2024, le spese per le tavole natalizie dei pugliesi. Quest'anno ogni famiglia, in media, spenderà 180 euro, con la crescita dei costi legata principalmente alla fiammata di alcuni alimenti simbolo del Natale pugliese, come pesce e dolci. È quanto emerge da. Gli italiani a Natale spenderanno quasi 600 euro per pranzi e regali. Crescono feste e viaggi; Natale, quanto ci costi: sale la voglia di spendere per le feste; L'inflazione colpisce le tavole delle feste: il Natale è sempre più caro per gli europei; Natale e Capodanno più cari: a parità di budget, una portata in meno. L'analisi di Coldiretti segnala un crescita dei prezzi del 13% rispetto allo scorso anno: sul carrello della spesa incidono i rincari, fra il 20% e il 30%, dei prodotti ittici

Natale 2025 in famiglia: come cambia la spesa degli italiani tra pranzi, cenoni e vacanze. Qual è il budget e i 10 consigli per risparmiare - Cresce l’attenzione di famiglie e consumatori sulle previsioni di spesa per il Natale: da pranzi e cenoni ai regali sotto l’albero, passando per viaggi, bollette e trasporti ... italiaoggi.it

Natale, gli italiani non rinunciano al pesce anche se il prezzo crescerà del 20% - La spesa per il pesce a Natale crescerà del 20%, raggiungendo 792 milioni di euro, ma la tradizione resiste: 8 italiani su 10 porteranno in tavola piatti ittici. italiaatavola.net

