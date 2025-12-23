Natale in periferia tra luci e comunità | a Villagrazia uno spettacolo musicale con canti di Natale

Il 28 dicembre alle ore 17, presso la Parrocchia Maria SS. di Villagrazia, si terrà un evento musicale dedicato al Natale. Un pomeriggio di canti e tradizioni natalizie che coinvolgerà la comunità locale, offrendo un momento di condivisione semplice e autentico nel cuore della periferia. L’iniziativa mira a rafforzare i legami tra i residenti attraverso musica e convivialità.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.