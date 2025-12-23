Natale in Comune prosegue tra cultura tradizione e musica a Monteforte Irpino

Natale in Comune è la rassegna organizzata dall’amministrazione Siricio a Monteforte Irpino, volta a valorizzare le tradizioni locali attraverso eventi culturali, musicali e folkloristici. Un’occasione per vivere lo spirito natalizio in modo semplice e autentico, rafforzando il senso di comunità e la bellezza delle radici. L’iniziativa si svolge in tempi rapidi, offrendo alla cittadinanza momenti di condivisione e cultura durante le festività.

Natale in Comune è il titolo della rassegna che l'amministrazione Siricio, in tempi record, ha organizzato per "illuminare" le feste a Monteforte Irpino.Dopo il grande albero posizionato dinanzi Palazzo Loffredo e le luminarie installate in tutto il paese, dal centro alla periferia, nel.

