Natale in Comune prosegue tra cultura tradizione e musica a Monteforte Irpino

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Natale in Comune è la rassegna organizzata dall’amministrazione Siricio a Monteforte Irpino, volta a valorizzare le tradizioni locali attraverso eventi culturali, musicali e folkloristici. Un’occasione per vivere lo spirito natalizio in modo semplice e autentico, rafforzando il senso di comunità e la bellezza delle radici. L’iniziativa si svolge in tempi rapidi, offrendo alla cittadinanza momenti di condivisione e cultura durante le festività.

Natale in Comune è il titolo della rassegna che l’amministrazione Siricio, in tempi record, ha organizzato per “illuminare” le feste a Monteforte Irpino.Dopo il grande albero posizionato dinanzi Palazzo Loffredo e le luminarie installate in tutto il paese, dal centro alla periferia, nel. 🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Monteforte Irpino, il Comune smentisce raccolte fondi non autorizzate

Leggi anche: Monteforte Irpino, Valentino: "Il nostro Comune sarà smart e tecnologico"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Pistoia Città del Natale – programma dal 24 al 28 dicembre; Un Natale ricco di cultura; Armonie di Natale; Buon Natale Brescia 2025.

natale comune prosegue culturaMonteforte, Natale in Comune, tra libri, abiti medievali e degustazioni. E il castello veste i colori dell’Italia - “Natale in Comune” è il titolo della rassegna che l’amministrazione Siricio, in tempi record, ha organizzato per “illuminare” le feste a Monteforte Irpino. corriereirpinia.it

natale comune prosegue culturaVerucchio. Natale, tutti gli eventi - Feste e solidarietà, musica dal vivo e cultura, gastronomia, giochi e l'arrivo di Babbo Natale ... lapiazzarimini.it

natale comune prosegue culturaA Rimini il Natale della cultura: aperture straordinarie, visite guidate tematiche e mostre d’eccezione - Il Natale della cultura invita a scoprire un patrimonio che spazia dall'archeologia romana alle avanguardie del Novecento. chiamamicitta.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.