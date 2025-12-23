Natale e festività al Museo di Palazzo Medici Riccardi | percorsi a lume di torcia laboratori artistici e orari straordinari per le feste
Durante le festività natalizie, il Museo di Palazzo Medici Riccardi propone percorsi a lume di torcia, laboratori artistici e orari straordinari. Un’occasione per residenti e visitatori di riscoprire l’arte e la storia di Firenze in un’atmosfera suggestiva e raffinata, arricchendo il tempo dedicato alle festività con esperienze culturali accessibili e coinvolgenti.
Lo spirito natalizio che pervade Firenze riscalda anche Palazzo Medici Riccardi che durante il periodo delle Feste vedrà la sua offerta arricchita e ampliata per tutti i residenti e per coloro che, in visita alla città, vorranno trascorrere dei momenti piacevoli a contatto con l’arte e la storia. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Palazzo Medici Riccardi, tante iniziative a Natale
