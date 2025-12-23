È alla firma del sindaco Katia Tarasconi l’ordinanza che vieta, da mercoledì 24 dicembre alle 20 fino a mercoledì 7 gennaio 2026 alle 20, su tutto il territorio comunale, l’utilizzo di petardi, botti, fuochi d’artificio e lanterne volanti, anche se di libera vendita.Il provvedimento è stato. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Leggi anche: Feste di Natale e Capodanno, il piano sicurezza del Comune: vietati dj set all'aperto, stop ai fuochi d'artificio

Leggi anche: Vigilie di Natale e Capodanno: a Benevento vietati botti, stop a bevande in vetro e in lattina

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Natale e Capodanno, le ordinanze; Natale e Capodanno in sicurezza, a Cattolica aumentati controlli e mezzi; Trasporti in città, guida agli orari di Vigilia, Natale e Capodanno; Natale sicuro a Udine: arrivano anche gli addetti alla sicurezza nelle vie del centro.

Natale e Capodanno, sicurezza al primo posto: "botti" vietati per tutto il periodo delle feste - Bandito l’utilizzo di petardi, botti, fuochi d’artificio e lanterne volanti, anche se di libera vendita dalle 20 del 24 dicembre alle 20 del 7 gennaio ... ilpiacenza.it