Natale e Capodanno | cosa vedere in televisione

Durante il periodo natalizio e di Capodanno, la televisione italiana offre un’ampia scelta di programmi per tutta la famiglia. Rai e Mediaset propongono eventi, film, concerti e spettacoli di fine anno, pensati per accompagnare gli spettatori nelle festività del 2025/2026. Questa stagione rappresenta un momento di convivialità e intrattenimento, con una programmazione studiata per soddisfare le diverse preferenze del pubblico.

Natale e Capodanno restano due appuntamenti centrali per la televisione generalista italiana. Anche per le festività 20252026, Rai e Mediaset puntano su una programmazione pensata per accompagnare il pubblico nei giorni di festa tra concerti, film per tutta la famiglia, grandi classici dell’animazione e gli immancabili show di fine anno. Dal 24 dicembre al 1° gennaio, i palinsesti si riempiono di eventi speciali e prime serate simboliche, confermando una tradizione che mescola intrattenimento, musica e racconto popolare. In questa guida aggiornata, rete per rete, vediamo cosa è previsto in onda durante il periodo natalizio, dalle proposte Rai per Natale e Capodanno fino ai programmi speciali delle reti Mediaset. 🔗 Leggi su Panorama.it

