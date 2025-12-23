Natale di solidarietà con l’Associazione Agaping | adottato a distanza un bambino del Myanmar

In occasione del Natale, l’Associazione Agaping ha promosso un'iniziativa di solidarietà adottando a distanza un bambino del Myanmar. Durante un incontro conviviale, i soci hanno condiviso auguri e racconti, rafforzando il senso di comunità e impegno sociale. Questo gesto rappresenta un modo concreto per contribuire al benessere di chi ha bisogno, mantenendo viva la solidarietà anche durante le festività.

Natale di solidarietà per l'associazione Agaping che ha festeggiato con i propri soci in un momento conviviale con il tradizionale scambio degli auguri natalizi, e dove sono state presentate alcune storie e testimonianze. Quanto raccolto durante la serata è stato devoluto, attraverso un progetto.

