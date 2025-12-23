Natale Confesercenti | 3 italiani su 4 a casa spesa cena-pranzo 3 mld-5%

A due giorni dal Natale, gli italiani si preparano alle festività con acquisti per la tavola, ma con un atteggiamento di prudenza. La spesa totale stimata per la cena della Vigilia e il pranzo di Natale si aggira intorno ai 3,3 miliardi di euro, registrando un calo del 5% rispetto all’anno precedente. La maggior parte delle persone resterà a casa, privilegiando un’atmosfera intima e tradizionale.

Roma, 23 dic. (askanews) – A due giorni dal Natale gli acquisti per la tavola entrano nel vivo, ma il quadro resta improntato alla prudenza: per la cena della Vigilia e il pranzo del 25 dicembre la spesa complessiva stimata è pari a circa 3,3 miliardi di euro, in calo (circa -5%) rispetto allo scorso anno. Un dato che racconta due spinte parallele: la voglia di festeggiare, tra tradizioni ed eccellenze della gastronomia, e una maggiore attenzione al budget, con scelte più controllate. A stimarlo è Confesercenti sulla base del consueto sondaggio sui consumi alimentari e nei pubblici esercizi condotto con IPSOS su un campione di circa mille consumatori.

Natale: Confesercenti-Ipsos, entra nel vivo e torna nei negozi. Tra oggi e la Vigilia 20 milioni di italiani a caccia degli ultimi regali, il 62% acquisterà anche presso un ... - Il Natale entra nel vivo: tra oggi e la Vigilia saranno quasi 20 milioni gli italiani in cerca degli ultimi doni da mettere sotto l’albero. giornaledellepmi.it

Natale che scalda il cuore: Confesercenti Brindisi e “Mesagne nel Cuore” portano magia natalizia e sorrisi nel reparto di Pediatria dell’Ospedale di Brindisi Questa mattina il reparto di Pediatria dell’Ospedale di Brindisi si è trasformato in un piccolo angolo di m - facebook.com facebook

Acquisti a Natale, le previsioni di Confesercenti: "Ritorno ai negozi fondamentale per regali di qualità" - x.com

