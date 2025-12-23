Natale Confesercenti | Tre famiglie su quattro festeggiano in casa attenzione al budget familiare
Per il Natale 2025, la maggior parte delle famiglie italiane preferisce celebrare in casa, con un’attenzione crescente al budget. Secondo Confesercenti, circa il 75% delle famiglie si prepara a festeggiare tra le mura domestiche, con una spesa complessiva stimata di circa 3,3 miliardi di euro, in lieve diminuzione rispetto all’anno precedente. La prudenza nei preparativi natalizi riflette le attuali condizioni economiche del paese.
Il Natale 2025 si conferma all’insegna della cautela. Per la cena della vigilia e il pranzo del 25 dicembre la spesa complessiva stimata è pari a circa 3,3 miliardi di euro, in lieve calo rispetto allo scorso anno (circa -5%). Un dato che racconta una doppia spinta: da un lato la voglia di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
