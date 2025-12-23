Natale con la pioggia in città neve in Appennino e temperature in picchiata

Durante le festività natalizie, le condizioni meteo si presentano con pioggia in città dal 24 al 26 dicembre, accompagnata da neve sull'Appennino. Le temperature sono in calo, con massime che scendono fino a 5 gradi. È importante pianificare gli spostamenti e le attività all'aperto considerando queste variazioni climatiche, per vivere un Natale nel rispetto delle condizioni meteorologiche e in sicurezza.

Pioggia dal 24 al 26 dicembre: per la vigilia, Natale e per Santo Stefano. Con temperature in picchiata fino a toccare i 5 gradi di massima. Sono le previsioni di 3bmeteo per i giorni delle festività a Parma.Nella settimana di Natale, una perturbazione atlantica raggiunge l’Italia. Già da ieri. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Natale con la pioggia in città, neve in Appennino e temperature in picchiata Leggi anche: Pioggia e perturbazioni per diversi giorni. Dopo Natale temperature in picchiata Leggi anche: Pioggia e perturbazioni per diversi giorni in Toscana. Dopo Natale temperature in picchiata La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Meteo a Natale le città del Comasco dove arriverà la neve; Torna il maltempo | durante le feste di Natale possibile neve a Como città. Le previsioni meteo: maltempo in arrivo con pioggia e neve anche a Natale - Si avvicina una perturbazione carica di piogge e neve che persisterà per tutta la settimana di Natale. ansa.it

