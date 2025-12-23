Natale Coldiretti-Ixè | pesce protagonista su 77% delle tavole della Vigilia
“Su quasi otto tavole natalizie su dieci (77%) dominerà il pesce per la vigilia, mantenendo viva la tradizione del’mangiare magro’ nelle cucine italiane, sostenuta dalla flotta peschereccia nazionale nonostante le sfide dei cambiamenti climatici e l’impennata dei costi operativi”. Lo rivela un’indagine ColdirettiIxe’ che conferma l’astensione dalla carne su quasi tutte le tavole, con quest’ultima comunque protagonista in una casa su cinque (20%), mentre solo il 3% opterà per menu totalmente vegetariani o vegani. L’immancabile capitone. “Tra i protagonisti delle cene festive – evidenzia Coldiretti – spicca il pesce italiano, da alici e vongole a sogliole, triglie, anguilla, capitone e seppie. 🔗 Leggi su Lapresse.it
