Natale all’insegna della solidarietà | ritornano Le Vigilie al Virtuoso
Anche quest’anno, torna l’iniziativa di solidarietà “Le Vigilie al Virtuoso”, un appuntamento consolidato che coinvolge studenti, docenti e personale ATA nella preparazione e distribuzione gratuita di pasti caldi a persone e famiglie in difficoltà. Un gesto di impegno sociale e cittadinanza attiva che, durante il periodo natalizio, promuove solidarietà e vicinanza nella comunità.
Ritorna, quest'anno, la tradizionale iniziativa di solidarietà “Le Vigilie al Virtuoso”, ormai divenuto un appuntamento simbolo di cittadinanza attiva e impegno sociale, che coinvolge studenti, docenti e personale ATA nella preparazione e distribuzione gratuita di pasti caldi a persone e famiglie. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: Curva Nord, festa di Natale all’insegna della solidarietà: appuntamento questa sera al Baretto
Leggi anche: Via della Spiga accende il Natale: festività all'insegna della sostenibilità e della solidarietà
Vigilia e Natale all'insegna della bora. Allerta gialla sulla costa e sulla pianura orientale per vento forte, nelle giornate di mercoledì 24 e giovedì 25 dicembre. - facebook.com facebook
#Meteo La settimana di Natale si apre all'insegna del #maltempo su buona parte del Paese: per la vigilia, Natale e Santo Stefano, vortice freddo sulla penisola. Allerta in 3 regioni. Di Maria Cristina Cusumano #GR1 @MariaCr80667914 x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.