Natale all’insegna della solidarietà | ritornano Le Vigilie al Virtuoso

Anche quest’anno, torna l’iniziativa di solidarietà “Le Vigilie al Virtuoso”, un appuntamento consolidato che coinvolge studenti, docenti e personale ATA nella preparazione e distribuzione gratuita di pasti caldi a persone e famiglie in difficoltà. Un gesto di impegno sociale e cittadinanza attiva che, durante il periodo natalizio, promuove solidarietà e vicinanza nella comunità.

