Natale alla scoperta del villaggio minerario escursione al sentiero Il pensiero dei minatori
Il 27 dicembre, partecipa all’escursione lungo il sentiero
Sabato 27 dicembre sarà possibile prendere parte a una nuova escursione lungo il percorso "Il Pensiero dei Minatori di Formignano", sentiero da poco inaugurato e riconosciuto dal CAI, dotato di segnaletica verticale e orizzontale.A partire dalle ore 13.30 un’esperta guida escursionistica guiderà. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Leggi anche: Inaugurato il nuovo percorso didattico lungo il sentiero “Il pensiero dei minatori” alle Aie di Formignano
Leggi anche: Trekking ad anello alla scoperta dell'antico villaggio minerario di Formignano
