Natale al MuBi | tradizione e arte nel segno del presepe
Nel periodo natalizio, il MuBi propone “Natale al MuBi”, un’occasione per riscoprire la tradizione del presepe attraverso visite guidate alla sezione dedicata. Un percorso che unisce arte e cultura, offrendo a cittadini e visitatori un momento di riflessione e scoperta nel rispetto delle festività. Un’opportunità semplice e autentica per vivere il fascino del Natale nel contesto museale.
Torna anche quest’anno l’appuntamento con “Natale al MuBi”, l’iniziativa che rinnova la tradizione della visita guidata alla sezione presepiale, offrendo a cittadini e visitatori un’esperienza immersiva nel cuore delle festività. Nel giorno della Vigilia di Natale, mercoledì 24 dicembre alle ore. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: L'arte del Presepe come tradizione familiare: la storia e l'eredità della famiglia Egidi di Perugia
Leggi anche: Un'agricoltrice e un operaio edile, nel segno del lavoro le statuine del presepe donate al vescovo
Natale al MuBi: tradizione e arte nel segno del presepe; Avatar, Checco Zalone e gli altri: guida critica ai film da guardare in sala durante le feste di Natale; Dieci film (alternativi) da vedere a Natale per chi ama il design, l’atmosfera e il cinema d’autore; Chies si accende di Natale: un fine settimana tra storia, cinema, tradizioni e fantasia.
Natale a Napoli 2025: eventi e tradizioni da non perdere tra musica, arte e gusto - Napoli, città che merita sempre una visita almeno una volta nella vita, si sa, si prepara nel mese di dicembre a vestire le luci e i colori del Natale, trasformandosi in un palcoscenico diffuso tra ... siviaggia.it
Natale in Sicilia: viaggio tra mercatini, presepi e città in festa - In Sicilia il Natale è un intreccio di riti antichi, luci dorate e tradizioni che profumano di agrumi, mare e montagna: il momento in cui borghi medievali e città barocche si trasformano in ... siviaggia.it
Il cesto di Natale, simbolo di condivisione e tradizione - Con l’arrivo del Natale, le tradizioni tornano a rivestire un ruolo centrale, e tra queste, il cesto di Natale si distingue come un regalo sempre apprezzato. panorama.it
Bouches-du-Rhône : trésors romains, mer et traditions - Les 100 lieux qu'il faut voir - MG
Natale al cinema. Gazzettino 18 dicembre 1991. - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.