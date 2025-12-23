Natale al MuBi | tradizione e arte nel segno del presepe

Nel periodo natalizio, il MuBi propone “Natale al MuBi”, un’occasione per riscoprire la tradizione del presepe attraverso visite guidate alla sezione dedicata. Un percorso che unisce arte e cultura, offrendo a cittadini e visitatori un momento di riflessione e scoperta nel rispetto delle festività. Un’opportunità semplice e autentica per vivere il fascino del Natale nel contesto museale.

Torna anche quest’anno l’appuntamento con “Natale al MuBi”, l’iniziativa che rinnova la tradizione della visita guidata alla sezione presepiale, offrendo a cittadini e visitatori un’esperienza immersiva nel cuore delle festività. Nel giorno della Vigilia di Natale, mercoledì 24 dicembre alle ore. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

