Natale a Terni quattro corpi sospesi nel cielo | Una performance che invita a trattenere il fiato

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una compositrice violinista e tre performer aeree. Quattro corpi sospesi nel cielo, elevati da una gru con un braccio di quaranta metri. Sabato 27 dicembre (ore 17,30) è in programma 'Suite' nella location di piazza Ridolfi, ossia il terzo appuntamento in programma nel contenitore 'Terni.

