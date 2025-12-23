Natale a Terni quattro corpi sospesi nel cielo | Una performance che invita a trattenere il fiato
Una compositrice violinista e tre performer aeree. Quattro corpi sospesi nel cielo, elevati da una gru con un braccio di quaranta metri. Sabato 27 dicembre (ore 17,30) è in programma ‘Suite’ nella location di piazza Ridolfi, ossia il terzo appuntamento in programma nel contenitore ‘Terni. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
