Natale a Spello il presepe vivente dell' anno zero

A Spello, il presepe vivente dell'anno zero si svolge il 26 dicembre e il 6 gennaio. In due giorni, è possibile immergersi nelle atmosfere della Natività, rivivendo un evento tradizionale con un carattere distintivo e originale. Questa manifestazione rappresenta un’occasione per apprezzare una delle tradizioni natalizie più autentiche dell’Umbria e dell’Italia, offrendo un’esperienza culturale e spirituale in un contesto storico e suggestivo.

Due giorni, 26 dicembre e 6 gennaio, per vivere le solenni atmosfere di una Natività dal carattere unico e originale, senza eguali nel panorama umbro e nazionale.Accadrà a Spello, dove il "Presepe Vivente dell'Anno Zero" giungerà con una formula sui generis, che intreccerà alle scene della.

