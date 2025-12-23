Natale a Sarajevo le luminarie nella capitale della Bosnia

A Natale, Sarajevo si illumina con luminarie che decorano i principali monumenti della città. Con l’arrivo delle festività, la capitale bosniaca accoglie visitatori e residenti in un’atmosfera suggestiva, caratterizzata da luci che valorizzano il patrimonio storico e culturale. Questo tradizionale allestimento contribuisce a creare un’atmosfera calda e accogliente, rendendo Sarajevo una destinazione interessante durante il periodo natalizio.

Con l'avvicinarsi del Natale e l'arrivo di migliaia di turisti in città, le luci natalizie sono state installate sui principali monumenti della capitale della Bosnia, Sarajevo. Otto ponti sul fiume Miljacka sono stati decorati con delle luminarie, insieme agli edifici della Biblioteca Nazionale, dell'Accademia d'Arte e del Teatro Nazionale. Le strade sono affollate di turisti che fanno acquisti nei piccoli negozi temporanei allestiti fuori dalla cattedrale della città. Migliaia di visitatori affollano Sarajevo durante le vacanze invernali, rendendo la città una delle principali destinazioni per il turismo invernale, mentre le piste da sci nelle vicinanze attirano gli appassionati di sport invernali.

