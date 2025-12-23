Natale a Roma | tante nuove mostre dall’arte all’architettura dalla fotografia alla performance
Durante il periodo natalizio, Roma si arricchisce di numerose mostre dedicate all’arte, all’architettura, alla fotografia e alle performance. Le gallerie della città presentano esposizioni innovative e di qualità, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire nuove prospettive culturali. Un’occasione per vivere un Natale all’insegna della cultura, immersi in un contesto ricco di stimoli e di interesse artistico.
Gallerie allestite con nuove e straordinarie mostre, dall’arte all’architettura, dalla fotografia alla performance, per offrire ai visitatori un’esperienza unica e coinvolgente.Natale al MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secoloAnche quest’anno, il MAXXI - Museo nazionale delle arti del. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Milano Cortina 2026: tutte le mostre di arte, fotografia e design in programma
Leggi anche: Arte, fotografia e moda: una guida alle 8 mostre da visitare a novembre in Toscana
Sito Istituzionale | Natale 2025 a Roma, ricco programma di eventi e iniziative; Weekend a Roma: 18 eventi da non perdere sabato 13 e domenica 14 dicembre; Natale a Roma: mercatini e villaggi da non perdere; InfoRoma Weekend: partecipazione, rigenerazione urbana e Natale nei quartieri.
Cosa fare a Roma a dicembre: luci, mercatini e tanti altri appuntamenti imperdibili - Ecco tutti gli appuntamenti in programma tra mercatini di Natale, concerti e nuovi ristoranti ... grazia.it
Cinque cose che puoi fare a Roma solo a Natale - Nel mese di dicembre, la nostra Capitale si trasforma: tra luminarie, mercatini e itinerari, ecco cinque attività da non perdere durante le feste natalizie. siviaggia.it
Roma si muove a Natale, ti sposti GRATIS per tutta la città | metro potenziate e nuove regole ZTL - Roma si prepara al periodo natalizio con un massiccio piano speciale per la mobilità, attivo dal 6 dicembre al 6 gennaio. romait.it
Gli alberi di Natale nel centro di Roma. Un giro tra piazze, luci e strade della città, di notte. #Roma #NataleARoma #CentroStorico #romadinotte - facebook.com facebook
Natale in vetta. Dopo il ko della Roma con la Juve, è diventato matematico il primo posto dell'Inter sotto Natale, avendo anche una gara in meno rispetto ai giallorossi di Gasperini x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.