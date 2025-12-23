Natale a Roma | orari Metro e Bus il 24 il 25 e il 31 dicembre e 1 gennaio 2026

Durante le festività natalizie a Roma, i servizi di metro e bus subiranno variazioni negli orari del 24, 25, 31 dicembre 2025 e 1 gennaio 2026. Questi cambiamenti sono stati pianificati per facilitare gli spostamenti tra le diverse aree della città, garantendo collegamenti più efficienti tra zone periferiche, il centro storico e i principali punti di interesse culturale, turistico e commerciale.

Per le festività natalizie a Roma sono stati previsti importanti interventi finalizzati a soddisfare la crescente richiesta di spostamenti, puntando a migliorare i collegamenti tra le zone più esterne della città verso il centro storico e con i grandi attrattori commerciali, turistici, culturali e spirituali del territorio. In particolare, si registrerà un generale potenziamento dell’offerta di trasporto pubblico di superficie nella fascia oraria 10.30-20.30 come nei sabati e nei giorni festivi, ci saranno 3 giornate di gratuità su tutta la rete, il ritorno fino alla Befana delle 2 linee speciali gratuite e la riapertura serale della Metro A. 🔗 Leggi su Funweek.it Leggi anche: Natale a Roma: orari Metro e Bus il 24, il 25 e il 31 dicembre e 1 gennaio 2026 Leggi anche: Natale a Roma: orari Metro e Bus il 24, il 25 e il 31 dicembre e 1 gennaio 2026 Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Trasporti in città, guida agli orari di Vigilia, Natale e Capodanno; Natale a Roma: orari Metro e Bus il 24, il 25 e il 31 dicembre e 1 gennaio 2026; Roma-Lido: gli orari per Natale 2025; Roma, trasporti a Natale 2025: guida completa al piano ATAC e alle agevolazioni. Natale a Roma: orari Metro e Bus il 24, il 25 e il 31 dicembre e 1 gennaio 2026 - Per le festività natalizie a Roma sono stati previsti importanti interventi finalizzati a soddisfare la crescente richiesta di spostamenti, puntando ... funweek.it

Orari autobus e metro Roma Natale 2025 e Capodanno 2026 - Piano trasporti: tram, bus e metro Roma per Natale 2025 e Capodanno 2026, orari Atac e RomaTPL, i mezzi gratuiti e novità sharing. ecoincitta.it

Trasporti pubblici da Natale al 6 gennaio, come muoversi: tre linee Free, 27 linee potenziate e abbonamento a 10 euro - Il «Christmas mobility pass», valido 15 giorni, consente di viaggiare gratuitamente su bus, filobus, tram e metro e di posteggiare gratis nei parcheggi di scambio. roma.corriere.it

