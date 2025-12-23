In questo periodo di festività natalizie a scambiarsi i regali è anche la squadra di Governo che sta guidando il nostro Paese; il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto un dono per tutti i suoi ministri, scegliendo prodotti rigorosamente Made in Italy per dare il buon esempio e sostenere, ancora una volta, l'importanza del genio e della manodopera della nostra Nazione. A quanto pare il premier ha fatto trovare i suoi doni sul tavolo del Consiglio dei ministri. Un gesto che sarà stato sicuramente molto apprezzato, e che ha avuto anche lo scopo di rinsaldare legami di fiducia e di rispetto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Natale a Palazzo Chigi: regali Made in Italy per i ministri

