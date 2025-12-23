Natale a Napoli brindisi blindati | scattano divieti e controlli

Per il tradizionale brindisi di Natale a Napoli, sono stati adottati divieti e controlli mirati per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti. L’afflusso di persone previsto richiede misure specifiche per prevenire eventuali rischi, assicurando un ambiente sicuro e ordinato durante le celebrazioni festive.

Un fiume di persone è atteso domani a Napoli per il tradizionale brindisi di Natale. Dai baretti di Chiaia al centro storico, passando per il Vomero e i Quartieri Spagnoli, la città si prepara a una vigilia ad alta densità, ma sotto stretta sorveglianza. Come racconta Paolo Popoli su Repubblica Napoli, anche quest'anno il brindisi sarà "blindato", con varchi presidiati dalle forze dell'ordine e l'obbligo di utilizzare esclusivamente bicchieri di carta o plastica. L'ordinanza firmata dal sindaco Gaetano Manfredi, su indicazione della questura, prevede lo stop alla vendita di bevande in bottiglie, lattine, vetro, tetrapak e contenitori rigidi.

