Natale a Chieti con il dj Francescopaolo Mazzara per due serate consecutive

A Natale a Chieti, il dj Francescopaolo Mazzara anima due serate consecutive nel centro storico. Le serate, dedicate alla musica e alla danza, si svolgeranno durante la Vigilia e il giorno di Natale, offrendo un'occasione per vivere l’atmosfera natalizia in modo rilassato e piacevole. Un evento musicale pensato per residenti e visitatori che desiderano condividere momenti di convivialità durante le festività.

Natale a Chieti Centro all'insegna della buona musica e della dance con il dj Francescopaolo Mazzara, che allieterà le serate della Vigilia (dalle 00.30) e del Natale ( dalle 22), in largo G.B Vico, di fronte alla cfaffetteria Bon Bon. La console del dj Mazzara suonerà musiche commerciali. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Leggi anche: Mazzara a EDC: “Lewandowski al Milan, ecco come. A gennaio due acquisti” Leggi anche: Dopo due vittorie consecutive il Napoli Basketball sconfitto in trasferta con la capolista Tortona Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Chieti: Natale con DJ Mazzara, musica e dance nel centro storico Teatino. Chieti: Natale con DJ Mazzara, musica e dance nel centro storico Teatino - Natale a Chieti con il DJ Francescopaolo Mazzara la sera del 24 e del 25 dicembre Chieti si prepara ad accogliere il Natale con musica e divertimento, grazie al DJ Francescopaolo Mazzara che si esibir ... abruzzonews24.com NATALE A CHIETI: IL CALENDARIO 2025 DEGLI EVENTI - CHIETI – Presentato il calendario di eventi per Natale e Capodanno dell’Amministrazione comunale di Chieti e dell’ANIAC che accompagnerà la città fino all’Epifania. abruzzoweb.it I tre fratellini cresciuti nel bosco di Chieti passeranno il Natale in casa famiglia. Il Tribunale ha respinto il ricorso dei genitori e domani deciderà se il padre potrà trascorrere il 25 dicembre nella struttura protetta con i figli e la moglie. - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.