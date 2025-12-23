Natale a Castiglione del Lago il maxi albero e non solo | rinnovato il programma degli eventi

23 dic 2025

A Castiglione del Lago, il tradizionale albero di Natale si unisce a un programma di eventi rinnovato e ampliato. Con il nuovo calendario di “Luci sul Trasimeno”, l’associazione “Eventi Castiglione del Lago” offre più intrattenimenti quotidiani nelle vie del borgo, aumentando a cinque le accensioni e introducendo lo spettacolo “Wonder Show”. Un’opportunità per vivere il periodo natalizio in modo coinvolgente e sereno.

Nuovo calendario quotidiano di appuntamenti per “Luci sul Trasimeno”. L’associazione “Eventi Castiglione del Lago” ha infatti deciso di ampliare l’offerta di intrattenimento nelle vie del borgo e soprattutto aumentare a cinque al giorno le accensioni, precedute dall’accattivante “Wonder Show”. 🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

