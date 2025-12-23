Natale a Betlemme i preparativi dei residenti

A Betlemme, i residenti si preparano con attenzione ai festeggiamenti natalizi, in un clima di attesa e speranza. In un contesto segnato da una fragile tregua tra Israele e Hamas, la città si avvicina alle celebrazioni con riflessione e speranza di pace, mantenendo viva la tradizione natalizia in un momento di tensione e incertezza.

Betlemme si prepara timidamente a festeggiare il Natale mentre è in corso una fragile tregua tra Israele e Hamas. I residenti si riversano nelle strade tra le bandiere palestinesi e qualche addobbo per le feste. Un albero di Natale colorato campeggia davanti alla celebre Chiesa della Natività. Dal punto di vista del turismo si tratta di un altro Natale in tono minore. I pellegrinaggi religiosi in questo periodo sono sempre stati un motore economico fondamentale per Betlemme. Secondo il governo locale, circa l'80% dei residenti della città a maggioranza musulmana dipende dalle attività legate al turismo.

