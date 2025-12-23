Natale 2025 supermercati aperti per le spese delle feste | dove andare il 24 il 25 e il 26 dicembre
Improvvisamente manca qualcosa in casa, o semplicemente si è fatto tardi. E Natale è praticamente ”ora”. I supermercati aperti ci sono anche sotto le festività natalizie. Ma vediamo dove andare a caccia dell’ultimo salmone affumicato, dell’ultimo trancio di tonno, di tortellini freschi, pane o dolci, tra il 24, il 25 e il 26 dicembre. Per la vigilia, Natale, e Santo Stefano, ci viene in aiuto una guida sui supermercati aperti messa a punto da Altroconsumo. Da Conad a Carrefour, da Lidl a Eurospin all’ Esselunga, ”la regola non è uguale per tutti: la vigilia spesso c’è l’orario ridotto, il 25 dicembr e molti sono chiusi, il 26 è invece il giorno caratterizzato da una grande differenziazione”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Supermercati aperti a Natale 2025, dove fare la spesa il 24, 25 e 26 dicembre: l’elenco completo
Leggi anche: I centri commerciali aperti a Roma il 24, 25 e 26 dicembre 2025: ecco dove andare
Natale 2025, quali supermercati e negozi resteranno aperti per le feste; Supermercati Aperti per Vigilia e Natale 2025: Orari e Negozi; Supermercati aperti e chiusi a Natale 2025: orari del 24, 25 e 26 dicembre e come organizzarsi per la spesa delle feste; Supermercati aperti a Natale e Santo Stefano 2025: da Esselunga a Coop, ecco gli orari e la lista completa.
Natale 2025, supermercati aperti per le spese delle feste: dove andare il 24, il 25 e il 26 dicembre - Attenzione agli orari che molto spesso cambiano, seguendo regole diverse da città a città. lapresse.it
Supermercati aperti a Natale 2025: orari e aperture del 24, 25 e 26 dicembre - Ecco quali supermercati saranno aperti dal 24 al 26 dicembre per gli acquisti dell'ultimo minuto. msn.com
Supermercati aperti il 24 dicembre Vigilia di Natale: gli orari e dove sono - Supermercati aperti il 24 dicembre 2025: orari per fare la spesa della Vigilia di Natale, da Conad a Esselunga, Aldi, Carrefour e Lidl ... quifinanza.it
Per i giorni di Natale e Santo Stefano, le principali catene di supermercati seguiranno orari ben precisi. Qualche insegna, inoltre, rimarrà chiusa. https://lifestyle.everyeye.it/notizie/supermercati-rimangono-aperti-natale-santo-stefano-elenco-completo-850039 - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.