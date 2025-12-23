Improvvisamente manca qualcosa in casa, o semplicemente si è fatto tardi. E Natale è praticamente ”ora”. I supermercati aperti ci sono anche sotto le festività natalizie. Ma vediamo dove andare a caccia dell’ultimo salmone affumicato, dell’ultimo trancio di tonno, di tortellini freschi, pane o dolci, tra il 24, il 25 e il 26 dicembre. Per la vigilia, Natale, e Santo Stefano, ci viene in aiuto una guida sui supermercati aperti messa a punto da Altroconsumo. Da Conad a Carrefour, da Lidl a Eurospin all’ Esselunga, ”la regola non è uguale per tutti: la vigilia spesso c’è l’orario ridotto, il 25 dicembr e molti sono chiusi, il 26 è invece il giorno caratterizzato da una grande differenziazione”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Natale 2025, supermercati aperti per le spese delle feste: dove andare il 24, il 25 e il 26 dicembre

Leggi anche: Supermercati aperti a Natale 2025, dove fare la spesa il 24, 25 e 26 dicembre: l’elenco completo

Leggi anche: I centri commerciali aperti a Roma il 24, 25 e 26 dicembre 2025: ecco dove andare

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Natale 2025, quali supermercati e negozi resteranno aperti per le feste; Supermercati Aperti per Vigilia e Natale 2025: Orari e Negozi; Supermercati aperti e chiusi a Natale 2025: orari del 24, 25 e 26 dicembre e come organizzarsi per la spesa delle feste; Supermercati aperti a Natale e Santo Stefano 2025: da Esselunga a Coop, ecco gli orari e la lista completa.

Natale 2025, supermercati aperti per le spese delle feste: dove andare il 24, il 25 e il 26 dicembre - Attenzione agli orari che molto spesso cambiano, seguendo regole diverse da città a città. lapresse.it