Roma, 23 dicembre 2025 - Sarà un periodo di vacanze natalizie più al risparmio del solito per gli italiani, almeno stando al sondaggio sulle Spese per le Feste realizzato e pubblicato dall'azienda di analisi e valutazioni economiche e politiche Izi. L'indagine, presentata nella mattinata di martedì 23 dicembre al programma "L'Aria che Tira" condotto da David Parenzo su La7, ha messo in mostra una leggera crescita nella spesa media per i regali di Natale, che dai 264 euro dello scorso anno è aumentata fino ai 271, a fronte di un netto calo dei soldi spesi per cenoni e pranzi festivi (145 euro in media contro i 180 del Natale 2024). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Natale 2025 più oculati: meno soldi spesi per cenoni e pranzi, in viaggio 1 italiano su 4

