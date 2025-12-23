Natale 2025 Meloni a dipendenti Chigi | È stato un anno tosto prossimo molto peggio

Il Natale 2025 si avvicina in un contesto di sfide economiche e sociali crescenti. La premier Meloni ha rivolto ai dipendenti di Chigi parole di gratitudine, sottolineando l’importanza del lavoro svolto e il senso di unità tra i collaboratori. In un anno difficile, il messaggio invita a riflettere sulla resistenza e sulla coesione necessarie per affrontare il futuro, senza drammi ma con pragmatismo e determinazione.

"Oltre a ringraziarvi per il vostro lavoro, vi voglio bene. Noi siamo una famiglia, combattiamo tutto l'anno. L'anno trascorso è stato tosto per tutti noi, ma non preoccupatevi perché il prossimo sarà molto peggio. Quindi vi consiglio di riposarvi adeguatamente durante queste feste perché dobbiamo continuare a dare risposte a questa nazione straordinaria". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante gli auguri di Natale ai dipendenti della presidenza del Consiglio nel cortile di palazzo Chigi.

Meloni con la spina Lega fino a Capodanno. "L'anno prossimo sarà più tosto..." - Ai ministri ha detto: “Mi tocca pure rivedervi il 29”. huffingtonpost.it

Meloni ai dipendenti Chigi: “come me siete al servizio del popolo italiano” - (askanews) – “Voi non siete al servizio dell’amministrazione o del governo ma voi siete al servizio del popolo italiano come me e come tutta l’amministrazione e le istituzioni”. msn.com

"Non apritelo! E' una sorpresa". Le hanno disobbedito. Giorgia Meloni ha fatto trovare sul tavolo circolare del Consiglio dei ministri un pacco regalo per tutta la squadra di governo. Buon Natale, firmato Giorgia. L'altr'anno la premier aveva congedato i suoi con - facebook.com facebook

L’albero di Natale con le ‘palle’ del Governo Meloni, il flashmob dei giovani del Pd a Montecitorio x.com

