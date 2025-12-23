Natale 2025 La Belle de l’Adriatique anticipa il suo arrivo a Salerno

Da calendario il suo arrivo era previsto per la vigilia di Natale: “La Belle de l’Adriatique” ha però anticipato a oggi il suo scalo al Terminal Crociere Zaha Hadid al Molo Manfredi del porto di Salerno. I suoi crocieristi in queste ore stanno visitando la città, immersa nell’atmosfera natalizia. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Leggi anche: Elettra Lamborghini anticipa il Natale: il suo albero elegante e frizzante

Leggi anche: Mariah Carey anticipa il Natale con il suo tormentone di successo in classifica

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

I 67 migliori messaggi di auguri di Natale 2025 per Whatsapp; Le più belle decorazioni di Natale a Milano: vie, vetrine ed hotel da non perdere; Presepi a Roma: tra chiese, piazze e borghi quali da visitare nel Natale 2025; Le mostre per ragazzi più belle da vedere durante le vacanze di Natale (2025).

Auguri buon Natale 2025/ Le migliori frasi e le immagini più belle da inviare su WhatsApp - Auguri buon Natale 2025: un'altra ricca carrellata di frasi e immagini per rendere unici e originali i vostri messaggi ... ilsussidiario.net