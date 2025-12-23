Ecco il calendario dei film e delle maratone natalizie in TV dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026. Tra classici come

Non mancherà Una poltrona per due, e ci sarà naturalmente spazio per Mary Poppins, Biancaneve e tanti altri classici delle feste (maratone comprese): ecco cosa guardare in TV dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 Il palinsesto televisivo per il periodo di Natale 2025 è pronto a regalare ancora una volta grandi emozioni. Pur senza particolari novità all'orizzonte: il 24 tornerà quello che Mediaset ha trasformato in un classico delle fesste, Una poltrona per due, la RAI farà ancora una volta incetta di film Disney. Dalle maratone - Fantaghirò, Il Signore degli Anelli, Harry Potter - fino a quei classici di cui conosciamo ormai le battute a memoria, la parola d'ordine della TV durante le feste invernali è una sola: coccolare il proprio pubblico. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Natale 2025 in TV: il calendario dei film da guardare dal 24 dicembre al 6 gennaio

Leggi anche: I film da guardare in tv a Natale e durante le Feste: il calendario

Leggi anche: Il Sicilia Express raddoppia le corse per Natale 2025: quattro collegamenti tra Torino e l’isola da dicembre a gennaio. Biglietti in vendita dal 13 dicembre a tariffe tra 24,90 e 29,90 euro

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

I film da guardare sulla tv in chiaro durante le Feste, da Una poltrona per due al Grinch: il calendario; Da Harry Potter al Grinch, tutti i film di Natale su Italia 1; Sky Christmas Days: oltre 350 ore live in un mese nella Casa dello Sport; Su RaiPlay un lungo Natale dedicato ai bambini, da Piripinguini a Ti lovvo.

Natale 2025 in TV: il calendario dei film da guardare dal 24 dicembre al 6 gennaio - Non mancherà Una poltrona per due, e ci sarà naturalmente spazio per Mary Poppins, Biancaneve e tanti altri classici delle feste (maratone comprese): ecco cosa guardare in TV dal 24 dicembre 2025 al 6 ... movieplayer.it