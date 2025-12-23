Natale 2025 in TV | il calendario dei film da guardare dal 24 dicembre al 6 gennaio
Ecco il calendario dei film e delle maratone natalizie in TV dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026. Tra classici come
Non mancherà Una poltrona per due, e ci sarà naturalmente spazio per Mary Poppins, Biancaneve e tanti altri classici delle feste (maratone comprese): ecco cosa guardare in TV dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 Il palinsesto televisivo per il periodo di Natale 2025 è pronto a regalare ancora una volta grandi emozioni. Pur senza particolari novità all'orizzonte: il 24 tornerà quello che Mediaset ha trasformato in un classico delle fesste, Una poltrona per due, la RAI farà ancora una volta incetta di film Disney. Dalle maratone - Fantaghirò, Il Signore degli Anelli, Harry Potter - fino a quei classici di cui conosciamo ormai le battute a memoria, la parola d'ordine della TV durante le feste invernali è una sola: coccolare il proprio pubblico. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
